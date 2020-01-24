Динамо – Хайдук: онлайн-трансляция матча

Динамо Киев и хорватский Хайдук разыграют первое место на Глория Кап. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Игра стартует в 17:00 по Киеву.

Динамо разгромило Вардар в рамках мини-турнира. Хорваты также обыграли македонцев, но с более скромным счетом (3:1). Поэтому киевлян устроит и ничья для победы на Gloria Cup в турецком Белеке. До сих пор на сборах динамовцы одержали две победы против более слабых команд, а вот с Легией, уровень которой ближе к Хайдуку, подписали мировую. Клуб из Сплита в чемпионате Хорватии занимает второе место – как и киевляне, подопечные Тудора ближе к своим преследователям, чем лидеру. Добавим, что свой следующий матч команда Михайличенко проведет с Динамо Брест в понедельник, 27 января.

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Динамо – Хайдук: смотреть матч онлайн – трансляция 24 января 2020

Состав Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цитаишвили, Шепелев, Шапаренко, Де Пена – Русин