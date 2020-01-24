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Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу – переможець здобуває Gloria Cup

16:03 934 Читать на русском
Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу – переможець здобуває Gloria Cup
Динамо – Хайдук: дивитись матч онлайн – трансляція 24 січня 2020

Динамо Київ і хорватський Хайдук розіграють перше місце на Глорія Кап. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Гра стартує о 17:00 за Києвом.

 

Динамо розгромило Вардар у рамках міні-турніру. Хорвати також обіграли македонців, але зі скромнішим рахунком (3:1). Відтак киян влаштує і нічия для перемоги на Gloria Cup в турецькому Белеку. Досі на зборах динамівці здобули дві перемоги проти слабших команд, а ось з Легією, рівень якої ближчий до Хайдука, підписали мирову. Клуб зі Спліта у чемпіонаті Хорватії посідає друге місце – як і кияни, підопічні Тудора ближчі до своїх переслідувачів, ніж лідера. Додамо, що свій наступний матч команда Михайличенка проведе з Динамо Брест у понеділок, 27 січня.

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Динамо – Хайдук: дивитись матч онлайн – трансляція 24 січня 2020

Склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цітаішвілі, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена – Русин

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