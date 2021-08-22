Битва между Динамо и Десной является центральной в 5-м туре УПЛ как по статусу, так и по важности. Матчи против черниговцев в УПЛ трудно даются киевлянам – в последних шести встречах они получили всего одну победу над северянами, трижды расписав ничью и потерпев два поражения, причем подопечные Александра Рябоконя не проигрывают динамовцам в течение четырех поединков подряд. Сегодня же на этот факт накладывается турнирное положение – Десна вместе с Шахтером делит первую строчку в таблице, набрав 12 очков, а чемпион идет четвертым с отставанием в два зачетных балла. Таким образом, команде Мирчи Луческу сегодня нужна только победа.

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Тем более, что киевлянам необходимо реабилитироваться за результативную домашнюю ничью с Ингульцом посреди недели. Александр Поворознюк после игры заявил, что петровцам просто повезло, и это действительно так – динамовцы 25 раз били по воротам Шуста, владели мячом 68,6% игрового времени и провело 56 позиционных атак на 2,36 ожидаемых голов. Этого должно хватить для победы, однако аутсайдер чемпионата отобрал очки. Почему? Потому что киевляне выглядели медленно и банально – 42 атаки прошли через фланги, 15 из 25-ти выстрелов имели мизерную остроту, темп передач сильно просел, а Ингулец регулярно убегал в контратаки.

На кризис это не похоже, ведь в первых трех турах динамовцы демонстрировали топовый футбол на высоких скоростях, забивая не менее двух голов за игру и имея точность передач в районе 90%. "Бело-синие" громили Верес и уверенно били Зарю с Минаем, но даже в этих матчах команда выглядела нестабильно – в какой-то момент киевляне будто забывали о плане на игру и начинали лезть в рубку на встречных курсах, а моментов у чужих ворот становилось меньше. Коллектив терял концентрацию.

Пока все выглядит так, будто Динамо съехал с рельсов в психологическом плане. В прошлом сезоне киевляне оформили золотой дубль, проиграв всего один матч на внутренней арене, а на старте нового команда осталась без Мирчи Луческу в технической зоне – после операции он командовал футболистами из VIP-ложи. Игроки не чувствовали давления, на них не кричали по ходу игры, им не так часто давали подсказки. Так чемпион и докатился до 1:1 с Ингульцом, после которых классный отрыв в три очка от Шахтера развеялся. С другой стороны, эта неудача была нужна, чтобы опустить коллектив на землю.

Если Динамо соберется, то Десне мало не покажется. В первых трех турах "бело-синие" не только разрывали соперников в статистическом плане, но и грамотно действовали тактически – аутсайдерам предлагали высокий темп и точность передач, с Зарей команда действовала медленнее и осторожнее, а прессинг луганчан разбивался через опускания опорников. В плане единоборств киевляне также выглядят мощно, доминируя в этом аспекте над всей УПЛ. Сегодня еще и планируется возвращение Мирчи Луческу, поэтому черниговцам не позавидуешь.

Что может противопоставить Десна? В первую очередь, яксну работу без мяча. В первых четырех турах интенсивность прессинга северян держалась на уровне 9,0 PPDA (это даже лучше, чем у Динамо), а темп единоборств в них почти идентичен с киевлянами (5,8 против 6,0). По своим воротам подопечные Александра Рябоконя допускают на один удар меньше, чем "бело-синие". И это при том, что у команд были похожие по уровню соперники (аутсайдеры + Заря / СК Днепр-1). Черниговцы умеют держать соперника на дистанции, хотя непосредственно в задней линии они не столь выразительные – защитники допускают грубые индивидуальные ошибки.

Во-вторых, у Десны классная атака. Она забила такое же количество голов, как и Динамо, однако на каждый из них у середнячка идет аж на 2 удара меньше, чем у гранда. И это при меньшем среднем количестве касаний в штрафной (22 vs 27). Особенно опасно коллектив выглядит в воздухе – 4 из 9 голов северян прилетели именно после подач. С реализацией тоже полный порядок – наиграв на 6 ожидаемых голов, подопечные Александра Рябоконя отгрузили 9 реальных.

Точность пасов выросла до приличных 85%, доля длинных передач уменьшилось на 15%, а темп подрос на 1 пас / мин. Десна разнообразила свою игру и ощутимо прибавила в качестве, поэтому лидерство в таблице не является случайным. Правда, по ходу матчей черниговцам часто не хватает стабильности: с Мариуполем они слабо играли в большинстве, даже пропустив гол, а в поединке с СК Днепр-1 доминирования хватило только на один тайм – второй уже был нервным, едва не завершившись поражением. Типичная проблема для середняка, которая может похоронить команду в битве с Динамо.

Еще одной проблемой может стать потеря Гуцуляка, которого отдали в СК Днепр-1. Нельзя сказать, что на старте сезона Алексей имел чрезвычайно большое влияние на игру Десны, но глубина состава просела. Впрочем, главный бомбардир УПЛ – Безбородько – остается в строю и горит желанием забить Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попов, Бурда, Каргбо (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Десна

Динамо: Бущан - Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Гармаш

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо, конечно же, выступает фаворитом поединка, хотя после ничьей с Ингульцом кое-кто мог усомниться в киевлянах. Не стоит этого делать – чемпион в той встрече сам отдал очки, расслабившись на фоне исторических триумфов и отсутствия босса в технической зоне, однако сегодня "бело-синие" будут злыми, мотивированными и собранными. Осечка теперь недопустима.

Настроенное Динамо в топ-матче мы могли увидеть в первом тайме матча против Зари, где киевляне ничего не позволили сопернику. Киевляне ответственно дорабатывали по своим игрокам (исключая Жерсона Родригеса), возвращались в оборону, грамотно смещались, крушили лучший прессинг УПЛ и держали высокую точность передач. Бронзового призера чемпионата просто не было на поле. Десна же похожа на Зарю – та же склонность к коротким розыгрышам, тот же интенсивный прессинг, та же эффективность в борьбе. Только в позиционном наступлении северяне выглядят лучше.

Динамо весь предыдущий год выносили такие коллективы благодаря прагматической работе от владения, высокого темпа передач и грамотных перемещений на последней трети поля. В начале нынешнего сезона ничего не менялось – динамовцы действовали даже осторожнее, но забивали не менее двух голов. И с Ингульцом они наиграли на два.

Конечно, Десна даст бой. Подопечные Александра Рябоконя производят очень хорошее впечатление – они реально прогрессируют как в качестве своего футбола, так и в стилистике. Впрочем, им критически не хватает игровой стабильности. Кроме того, сегодня не тот день, чтобы отбирать очки у Динамо. Киевлянам они жизненно необходимы, поэтому сегодня "бело-синие" будут бить северян по-взрослому. Именно поэтому стоит ставить на победу чемпиона.

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