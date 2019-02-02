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Динамо – ЦСКА София: прямая трансляция контрольного матча

16:50 1765 Читати українською
Динамо – ЦСКА София: прямая трансляция контрольного матча
Динамо – ЦСКА София: прямая трансляция контрольного матча

Сегодня, 2 февраля, Динамо сыграет первый контрольный поединок на втором сборе в Испании. Смотрите прямую трансляцию матча Динамо – ЦСКА на сайте "Футбол 24".

Динамо на втором учебно-тренировочном сборе проведет контрольный поединок против софийского ЦСКА. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна на сайте "Футбол 24", а также в Youtube-канале киевского клуба.

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Матч Динамо – ЦСКА начнется в 17:00. Напомним, на первом сборе киевляне провели 3 матча, в которых по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью: Бохум (3:0), Стяуа (1:1), Спарта (2:3).

Динамо начнет игру в таком составе: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский, Че Че, Цыганков, Вербич – Соль.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - ЦСКА София: Суббота 02 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 0
ЦСКА София
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