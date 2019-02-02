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Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу

10:50 259
Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу
Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу

Сьогодні, 2 лютого, Динамо зіграє перший контрольний поєдинок на другому зборі в Іспанії. Дивіться пряму трансляцію матчу Динамо – ЦСКА Софія на сайті "Футбол 24".

Динамо на другому навчально-тренувальному зборі проведе контрольний поєдинок проти софійського ЦСКА. Пряма відеотрансляція поєдинку буде доступна на сайті "Футбол 24", а також у Youtube-каналі київського клубу.

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Матч Динамо – ЦСКА розпочнеться о 17:00. Нагадаємо, на першому зборі кияни провели 3 матчі, у яких по разу виграли, програли та зіграли внічию: Бохум (3:0), Стяуа (1:1), Спарта (2:3).

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Динамо - ЦСКА Софія: Субота 02 лютого 2019

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