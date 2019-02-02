Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу

Туреччина — 10:56 949
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Турецький клуб підписав 22-х новачків та звільнив тренера – і все це лише за 2 години
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Українець Сердюк став гравцем БоавіштиПортугалія — 10:40 1183
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В матчі Серії B гравець втратив свідомість, його забрала швидка – поєдинок був перерванийІталія — 10:15 266
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Малага з Бланко Лещуком у старті та Селезньовим у запасі грає проти Альмерії – пряма відеотрансляціяІспанія — 1 лют 577
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Гвардіола проти Емері, велика битва на Камп Ноу та черговий шанс Коноплянки: анонс топ-5 матчів євровікендуСвіт — 1 лют 5051
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