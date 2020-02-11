Динамо – БАТЭ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Михайличенко ставит на украинцев

Киевское Динамо в очередном контрольном поединке встречается с борисовским БАТЭ. Стартовые составы команд, а также онлайн-трансляция спарринга – в этой новости.

Матч Динамо – БАТЭ начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно в этой новости.

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Алексей Михайличенко продолжает наигрывать основной состав "бело-синих" с отдельными экспериментами. В частности, место в воротах займет Георгий Бущан, а не Бойко. Позицию травмированного Цыганкова будет закрывать Александр Караваев. В свою очередь на острие атаки сыграет Назарий Русин.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич – Русин

Запасные: Пиварич, Сирота, Романчук, Андриевский, Дуэлунд, Кадири, Де Пена, Соль

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