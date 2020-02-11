Динамо – БАТЕ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Михайличенко ставить на українців

Київське Динамо в черговому контрольному поєдинку зустрічається із барісавським БАТЕ. Стартові склади команд, а також онлайн-трансляція спарингу – в цій новині.

Матч Динамо – БАТЕ розпочнеться о 16:00 за київським часом. Переглянути поєдинок у прямому ефірі можна в цій новині.

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Олексій Михайличенко продовжує награвати основний склад "біло-синіх" з окремими експериментами. Зокрема, місце у воротах займе Георгій Бущан, а не Бойко. Позицію травмованого Циганкова закриватиме Олександр Караваєв. Натомість на вістрі атаки зіграє Назарій Русин.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Вербіч – Русин

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