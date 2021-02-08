После серии не совсем удачных спаррингов Динамо поединок с БАТЭ должен сформировать определенную итоговую картину. Также это некий шанс зарядиться позитивом и уверенностью. Уже 13 и 18 февраля киевляне возобновляют выступления сначала в УПЛ, а затем в Лиге Европы. Оттягивать больше некуда, нужно показывать более качественную игру, кристаллизовать стартовый состав.

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Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин