Після серії не зовсім вдалих спарингів Динамо поєдинок з БАТЕ має сформувати певну підсумкову картину. Крім того, це ще й такий собі шанс зарядитися позитивом і впевненістю. Уже 13 і 18 лютого кияни відновлюють виступи спочатку в УПЛ, а потім в ЛЄ. Відтягувати більше немає куди, потрібно показувати якіснішу гру, кристалізувати стартовий склад.

Динамо – Шкендія: українці та джокери роблять результат, але питання залишаються – стара біда не зникла, часу все менше

Динамо – БАТЕ: дивитись матч онлайн – трансляція 8 лютого 2021 року

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Попов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін