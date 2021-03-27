Динамовцы Киева и Бухареста встречаются в спарринге на стадионе имени Валерия Лобановского. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо Киев – Динамо Бухарест стартовал в 17:00. Товарищеский поединок проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского без присутствия болельщиков. Мирча Луческу получил возможность проверить молодежь и резервистов, ведь многие игроки первой команды находятся в расположении своих национальных сборных.

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Команды встречались лишь однажды – также в товарищеском матче. Во время зимних сборов в Марбелье в 2014 году киевляне под руководством Олега Блохина обыграли румынский коллектив со счетом 3:1. Среди футболистов, которые семь лет назад выходили на эту игру в составе "бело-синих", за киевское Динамо продолжают выступать Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, а Олег Гусев и Огнен Вукоевич входят в тренерский штаб команды.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на телеканале УНІАН, а также на официальном канале Динамо Киев в Youtube (с задержкой в ​​четыре минуты). Онлайн-видеотрансляцию спарринге можно просмотреть и в этой новости.

Динамо Киев – Динамо Бухарест: онлайн-видеотрансляция матча 27 03 2021

Стартовый состав Динамо Киев: Бойко, Сидклей, Шепелев, Кендзера, Тымчик, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Де Пена, Леднев, Клейтон.

Запасные: Моргун, Скорко, Биловар, Хондак, Кузык, Горбач, Н. Волошин, В. Волошин, Михайленко, Ванат.