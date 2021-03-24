Как известно, во время паузы, вызванной матчами сборных, киевское Динамо проведет товарищеский поединок против бухарестского Динамо. Цель проведения матча – помочь "красным собакам", которые сейчас переживают финансовый кризис, собрать необходимую сумму для получения лицензии на следующий сезон (около 800 тысяч евро). Вырученные от матча средства (за виртуальные билеты) "бело-синие" отдадут румынскому клубу.

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Болельщики бухарестского Динамо, которые хотят отправиться с командой в Киев, смогут это сделать, но без возможности вживую посетить матч. Вместо этого они смогут поужинать с одним из организаторов этого спарринга – главным тренером киевлян Мирчей Луческу, сообщает издание Gsp.ro.

Из 73 тысяч виртуальных билетов уже удалось реализовать 36 тысяч. К слову, самый дешевый тикет стоит 2 евро, а самый дорогой – 20,5 евро. Также в продаже есть VIP-билеты, которые включают в себя стоимость перелета в столицу Украины, две ночи проживания в пятизвездочном отеле и официальный ужин с Мирчей Луческу. Цена такого билета – 1000 евро.

Напомним, товарищеский поединок состоится 27 марта на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи в 21:00.

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