Динамівці Києва і Бухареста зустрічаються у спарингу на стадіоні імені Валерія Лобановського. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Динамо Київ – Динамо Бухарест стартував о 17:00. Товариський поєдинок відбувається у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського без присутності уболівальників. Мірча Луческу отримав нагоду перевірити молодь та резервістів, адже чимало гравців першої команди перебувають у розташуванні своїх національних збірних.

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Команди зустрічалися лише одного разу – також у товариському матчі. Під час зимових зборів у Марбельї в 2014 році кияни під керівництвом Олега Блохіна обіграли румунський колектив із рахунком 3:1. Серед футболістів, які сім років тому виходили на цю гру у складі "біло-синіх", за київське Динамо продовжують виступати Сергій Сидорчук і Денис Гармаш, а Олег Гусєв та Огнєн Вукоєвич входять до тренерського штабу команди.

У прямій трансляції гру можна буде подивитися на телеканалі УНІАН, а також на офіційному каналі Динамо Київ в Youtube (із затримкою в чотири хвилини). Онлайн-відеотрансляцію спарингу можна переглянути і в цій новині.

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Стартовий склад Динамо Київ: Бойко, Сідклей, Шепелєв, Кендзьора, Тимчик, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Де Пена, Лєднєв, Клейтон.

Запасні: Моргун, Скорко, Біловар, Хондак, Кузик, Горбач, Н. Волошин, В. Волошин, Михайленко, Ванат.