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"Динамо ищет форварда, который сможет усилить команду", – Хацкевич

21:36 369 Читати українською
"Динамо ищет форварда, который сможет усилить команду", – Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер киевлян рассказал о трансферных планах клуба.

"Новости о переходе Русина я узнаю из Интернета. Назарий с нами, и он готовится к Суперкубку и старту чемпионата.

"Может, оно и к лучшему", – Хацкевич подвел итоги неудачных товарищеских матчей Динамо

Что касается усиления, то, конечно, позиция форварда... Мы в поиске. Пока трансферное окно не закрылось, мы будем искать нападающего, который бы усилил нашу атаку", – цитирует 45-летнего специалиста Динамомания.

Напомним, ранее нападающего вице-чемпионов Украины Назария Русина сватали в Карпаты.

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Трансферы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Трансферы Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин
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