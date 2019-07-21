"Динамо ищет форварда, который сможет усилить команду", – Хацкевич

Главный тренер киевлян рассказал о трансферных планах клуба.

"Новости о переходе Русина я узнаю из Интернета. Назарий с нами, и он готовится к Суперкубку и старту чемпионата.

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Что касается усиления, то, конечно, позиция форварда... Мы в поиске. Пока трансферное окно не закрылось, мы будем искать нападающего, который бы усилил нашу атаку", – цитирует 45-летнего специалиста Динамомания.

Напомним, ранее нападающего вице-чемпионов Украины Назария Русина сватали в Карпаты.

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