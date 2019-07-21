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"Может, оно и к лучшему", – Хацкевич подвел итоги неудачных товарищеских матчей Динамо

19:24 9 Читати українською
"Может, оно и к лучшему", – Хацкевич подвел итоги неудачных товарищеских матчей Динамо
Александр Хацкевич / Фото официального сайта Динамо

Главный тренер киевлян прокомментировал результаты поединков против Оболонь-Бровара (1:1) и Колоса (1: 3).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 3
3
Колос
16:00 21:07:2019
завершено
 

"На этой неделе мы работали в двухразовом режиме. Доработали то, что не успели в Австрии из-за погодных условий. Поэтому было прогнозируемо, что где-то после минуты 70-й свежести не будет. Брак появился, движение на поле исчезло.

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Да, индивидуальные ошибки были, но на сегодняшнем этапе нам нужно выполнить то, что мы не сделали в Австрии. А с понедельника мы будем целенаправленно готовиться к игре против Шахтера. Неприятно, но трагедии не делаем. Может, оно к лучшему", – цитирует Хацкевича Динамомания.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

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Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Товарищеские матчи Динамо Киев - Оболонь-Бровар
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