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"Динамо шукає форварда, який зможе посилити команду", – Хацкевич

21:36 868 Читать на русском
"Динамо шукає форварда, який зможе посилити команду", – Хацкевич
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер киян розповів про трансферні плани клубу.

"Новини про перехід Русина я дізнаюся з Інтернету. Назарій з нами, і він готується до Суперкубку і старту чемпіонату.

"Може, воно й на краще", – Хацкевич підбив підсумки невдалих товариських матчів Динамо

Що стосується підсилення, то, звичайно, позиція форварда... Ми в пошуку. Поки трансферне вікно не закрилося, ми будемо шукати нападника, який би посилив нашу атаку", – цитує 45-річного фахівця Динамомания.

Нагадаємо, раніше нападника віце-чемпіонів України Назарія Русина сватали в Карпати.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Трансфери Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Трансфери Динамо Київ Назарій Русин Назарій Русин
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