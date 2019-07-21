"Динамо шукає форварда, який зможе посилити команду", – Хацкевич

Головний тренер киян розповів про трансферні плани клубу.

"Новини про перехід Русина я дізнаюся з Інтернету. Назарій з нами, і він готується до Суперкубку і старту чемпіонату.

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Що стосується підсилення, то, звичайно, позиція форварда... Ми в пошуку. Поки трансферне вікно не закрилося, ми будемо шукати нападника, який би посилив нашу атаку", – цитує 45-річного фахівця Динамомания.

Нагадаємо, раніше нападника віце-чемпіонів України Назарія Русина сватали в Карпати.

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