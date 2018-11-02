toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Динамо интересуется нигерийским хавбеком Идову – игрок подтвердил интерес киевского клуба

18:56 152 Читати українською
Динамо интересуется нигерийским хавбеком Идову – игрок подтвердил интерес киевского клуба
Акинджиде Идову / фото из соцсетей

Киевское Динамо заинтересовано в подписании полузащитника литовской Паланги Акинджиде Идову.

Нигерийский полузащитник Акинджиде Идову может продолжить карьеру в Украине. В услугах 22-летнего нигерийца заинтересовано Динамо.

"Суркис хочет пригласить в Динамо иностранного тренера", – Франков

Идову, который может сыграть на позиции опорного или атакующего хавбека, подтвердил интерес киевского клуба. "Да, Динамо интересуется мной, но я со своим менеджером еще не решил, продолжу ли карьеру в Украине. Я хочу присоединиться к Динамо, но исключительно при условии получения достаточного количества игровой практики.

Именно это сейчас является моим приоритетом, а не большие деньги", – цитирует Идову All Nigeria soccer.

К слову, Идову в 2013 году стал чемпионом мира в составе сборной Нигерии U-17. Нигериец присоединился к Паланге в сентябре этого года, подписав контракт на один год. Ранее Идову выступал за Портленд Тимберс и Сперанцу.

Трансферная стоимость нигерийца составляет 275 тысяч евро (данные Transfermarkt).

Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Главное Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Паланга Акинджиде Идову Акинджиде Идову
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук