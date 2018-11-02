Динамо интересуется нигерийским хавбеком Идову – игрок подтвердил интерес киевского клуба

Киевское Динамо заинтересовано в подписании полузащитника литовской Паланги Акинджиде Идову.

Нигерийский полузащитник Акинджиде Идову может продолжить карьеру в Украине. В услугах 22-летнего нигерийца заинтересовано Динамо.

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Идову, который может сыграть на позиции опорного или атакующего хавбека, подтвердил интерес киевского клуба. "Да, Динамо интересуется мной, но я со своим менеджером еще не решил, продолжу ли карьеру в Украине. Я хочу присоединиться к Динамо, но исключительно при условии получения достаточного количества игровой практики.

Именно это сейчас является моим приоритетом, а не большие деньги", – цитирует Идову All Nigeria soccer.

К слову, Идову в 2013 году стал чемпионом мира в составе сборной Нигерии U-17. Нигериец присоединился к Паланге в сентябре этого года, подписав контракт на один год. Ранее Идову выступал за Портленд Тимберс и Сперанцу.

Трансферная стоимость нигерийца составляет 275 тысяч евро (данные Transfermarkt).

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