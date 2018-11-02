Динамо цікавиться нігерійським хавбеком Ідову – гравець підтвердив інтерес київського клубу

Київське Динамо зацікавлене у підписанні півзахисника литовської Паланги Акінджіде Ідову.

Нігерійський півзахисник Акінджіде Ідову може продовжити кар'єру в Україні. У послугах 22-річного нігерійця зацікавлене Динамо.

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Ідову, який може зіграти на позиції опорного або атакувального хавбека, підтвердив інтерес київського клубу. "Так, Динамо цікавиться мною, але я зі своїм менеджером ще не вирішив, чи продовжу кар'єру в Україні. Я хочу приєднатися до Динамо, але виключно за умови отримання достатньої кількості ігрової практики.

Саме це зараз є моїм пріоритетом, а не великі гроші", – цитує Ідову All Nigeria soccer.

До слова, Ідову в 2013 році став чемпіоном світу у складі збірної Нігерії U-17. Нігерієць приєднався до Паланги у вересні цього року, підписавши контракт на один рік. Раніше Ідову виступав за Портленд Тімберс та Сперанцу.

Трансферна вартість нігерійця складає 275 тисяч євро (дані Transfermarkt).

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