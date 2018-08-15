Динамо интересуется форвардом Копенгагена Сотириу, – Бурбас

Киевское Динамо продолжает поиски кандидатов на позицию нападающего.

Нападающий Копенгагена Пиэрос Сотириу попал в круг интересов киевского Динамо, сообщил журналист Игорь Бурбас в твиттере.

"Фактурный и забивной – это пока все, что можно сказать о новом кандидате на усиление атаки Динамо.

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Но самый большой козырь киприота Пиэроса Сотириу – то, что он прошел подготовку Копенгагеном – клубом, который не так давно подарил Киеву нового лидера – Беньямина Вербича", – написал Бурбас.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне чемпионата Дании Сотириу провел 33 матча и забил 14 мячей.

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