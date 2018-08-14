Динамо – Славия: Беседин удваивает преимущество киевлян противоречивым голом

Киевское Динамо принимает чешскую Славию в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Славия начался в 19:30 по киевскому времени.

Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Киевское Динамо очень активно начало игру, сумев провести быстрый гол. Беньямин Вербич, который также забил единственный мяч "бело-синих" в Праге, отличился уже на 11-й минуте после розыгрыша стандарта. Цыганков тонко исполнил штрафной, а словенец в падении переиграл Коларжа с близкого расстояния.

Славия недолго отходила после пропущенного мяча и почти мгновенно могла восстановить паритет. Сикора подключился к атаке чехов и опасно замыкал навес с правого фланга – к счастью для Динамо, рядом со стойкой.

Вербич мог оформить дубль уже на 18-й минуте, однако с его ударом после прострела Пиварича справился Коларж. Чехи отвечали преимущественно выстрелами со средней дистанции. Сначала Гушбауер мощно влупил над перекладиной ворот Бойко, а затем уже Суочек совсем немного промахнулся, пробивая с линии штрафной.

Если в дебюте матча инициативой владели "динамовцы", то ближе к середине первого тайма чехам удалось полностью выровнять игру и регулярно угрожать владениям Бойко. На 30-й минуте киевляне позволили опасно пробить Стоху из пределов штрафной, а вскоре уже польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефаньски спасла команду Хацкевича от серьезных проблем. Тецл откликнулся на передачу Дели за спины защитникам и с нескольких метров "прошил" Бойко, но лайнсмен зафиксировал спорный офсайд. На повторе показалось, что форвард Славии находился на одной линии с защитниками Динамо. Несмотря на бурную апелляцию скамейки запасных пражан и удаления помощника главного тренера, арбитр своего решения не изменил.

До перерыва киевлян еще раз сильно пронесло после удара Змргала, который целил в дальнюю девятку метров с 30-ти, но мяч просвистел над перекладиной.

Динамо лучше вошло во вторую половину игры, однако длительное время киевляне не могли создать чего-то по-настоящему опасного у ворот Коларжа. Особенно старался Вербич, который "пачками" накручивал игроков Славии перед штрафной, но словенцу явно не хватало поддержки. Цыганков очень редко обострял, а Беседен регулярно проваливался на дриблинге.

А вот на 68-й минуте киевлянам серьезно улыбнулась фортуна. Иначе просто невозможно объяснить, как Соучек примерно с метра не замкнул прострел с левого фланга в пустые ворота, пробив над перекладиной.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Негласное футбольное правило сработало на 74-й минуте, когда Беседин после роскошной передачи Цыганкова вышел один на один с Коларжом и подсек мяч над голкипером Славии. Однако этот эпизод также спровоцирует полемику, по крайней мере, в Чехии. На повторе было видно, что форвард Динамо находился чуть ближе к воротам, чем линия обороны чехов.

Лига чемпионов. Квалификация, 3 раунд, ответный матч

Динамо – Славия – 2:0

Гол: Вербич, 11, Беседин, 74