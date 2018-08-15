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Динамо цікавиться форвардом Копенгагена Сотіріу, – Бурбас

16:44 1229 Читать на русском
Динамо цікавиться форвардом Копенгагена Сотіріу, – Бурбас
Піерос Сотіріу / Фото ФК Копенгаген

Київське Динамо продовжує пошуки кандидатів на позицію нападника.

Нападник Копенгагена Піерос Сотіріу потрапив у коло інтересів київського Динамо, повідомив журналіст Ігор Бурбас у твіттері.

"Фактурний і забивний – це поки все, що можна сказати про нового кандидата на підсилення атаки Динамо.

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Але найбільший козир кіпріота Піероса Сотіріу – те, що він пройшов підготовку Копенгагеном – клубом, який не так давно подарував Києву нового лідера – Беньямін Вербіча", – написав Бурбас.

Варто відзначити, що у минулому сезоні чемпіонату Данії Сотіріу провів 33 матчі та забив 14 м'ячів.

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Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Піерос Сотіріу Піерос Сотіріу Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген
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