Динамо представило Супрягу и Буэно

Киевское Динамо представило полузащитника Витора Буэно и нападающего Владислава Супрягу.

В понедельник, 13 августа, Динамо представило еще двух своих новичков – 18-летнего Владислава Супрягу и 23-летнего бразильца Витора Буэно.

Супряга подписал контракт с киевским клубом на 5 лет. В Динамо он перешел из СК Днепр-1.

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Витор Буэно будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2 года.

Напомним, следующий матч Динамо проведет в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской Славии. Поединок состоится 14 августа, начало в 19:30.