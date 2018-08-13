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Динамо представило Супрягу и Буэно

19:31 142 Читати українською
Динамо представило Супрягу и Буэно
Владислав Супряга и Витор Буэно / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо представило полузащитника Витора Буэно и нападающего Владислава Супрягу.

В понедельник, 13 августа, Динамо представило еще двух своих новичков – 18-летнего Владислава Супрягу и 23-летнего бразильца Витора Буэно.

Супряга подписал контракт с киевским клубом на 5 лет. В Динамо он перешел из СК Днепр-1.

Хацкевич: Буэно прекрасно оснащен технически, но ему нужно адаптироваться, как и другим бразильцам

Витор Буэно будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2 года.

Напомним, следующий матч Динамо проведет в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской Славии. Поединок состоится 14 августа, начало в 19:30.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
22
час
:
26
мин
Славия Прага
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