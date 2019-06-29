Динамо интересовалось нигерийским защитником – тот выбрал клуб Мбокани

Киевское Динамо хотело подписать защитника Жуниора Пиуса, но тот перешел в Антверпен, за который выступают бывший форвард киевлян Дьемерси Мбокани и украинский хавбек Егор Назарина.

"Олимпиакос, Трабзонспор и киевское Динамо связывались с моим представителем. Также проявлял интерес Стандард. Но я выбрал Антверпен, так как уверен, что смогу добиться наибольшего прогресса именно здесь.

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Ласло Болони – тренер, который выжимает максимум из своих игроков. Я часто работал с подобными тренерами, мне нужен именно такой специалист, чтобы стать лучше. Более того, Антверпен – клуб, основанный в 1880 году, тут безумные фанаты, которые полны страсти к футболу. Это и привлекло меня", – сказал Пиус изданию Gazet van Antwerpen.

Перед этим нигериец выступал в составе португальской Пасуш Феррейры. В составе Антверпена играет бывший нападающий Динамо Дьемерси Мбокани, а также украинский легионер Егор Назарина.

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