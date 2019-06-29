Динамо цікавилось нігерійським захисником – той обрав клуб Мбокані

Київське Динамо хотіло підписати захисника Жуніора Піуса, але той перейшов в Антверпен, за який виступають колишній форвард киян Дьємерсі Мбокані та український хавбек Єгор Назарина.

"Олімпіакос, Трабзонспор і київське Динамо зв'язувалися з моїм представником. Також проявляв інтерес Стандард. Але я вибрав Антверпен, тому що впевнений, що зможу досягти найбільшого прогресу саме тут.

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Ласло Болоні – тренер, який вичавлює максимум зі своїх гравців. Я часто працював з подібними тренерами, мені потрібен саме такий фахівець, щоб стати кращим. Більш того, Антверпен – клуб, заснований в 1880 році, тут божевільні фанати, які сповнені пристрасті до футболу. Це і привернуло мене", – сказав Піус виданню Gazet van Antwerpen.

Перед цим нігерієць виступав у складі португальської Пасуш Феррейри. У складі Антверпена грає колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані, а також український легіонер Єгор Назарина.

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