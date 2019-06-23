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Назарина: Предложений от СК Днепр-1 не поступало, но есть вариант с европейским клубом

17:50 11 Читати українською
Назарина: Предложений от СК Днепр-1 не поступало, но есть вариант с европейским клубом
Егор Назарина / фото из соцсетей

Украинский хавбек Антверпена Егор Назарина прокомментировал информацию о заинтересованности в нем СК Днепр-1.

"Ничего не знаю об этих разговорах, не читал новостей. Предложений от СК Днепр-1 не поступало, но есть вариант с одним из европейских клубов. Однако сейчас у меня в приоритете проявить себя и получить шанс в Антверпене.

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По аренде, я тоже не против, потому что для меня на первом месте – вопрос игровой практики. Если не получится в Антверпене, буду не против поехать на правах аренды в другой клуб", – цитирует Назарину Команда №1.

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К слову, в прошлом сезоне 21-летний украинский хавбек сыграл за Антверпен лишь 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Недавно в СМИ появилась информация, что СК Днепр-1 планирует взять Назарину в аренду.

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Бельгия Егор Назарина Егор Назарина Антверпен Антверпен СК Днепр-1 СК Днепр-1 Украинцы за рубежом
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