Динамо до перерыва получило две громкие оплеухи от подопечных Сергея Ковальца, дебютировавшего во главе Ингульца. Уже на 12-й минуте обрезка Шепелева привела к контратаке, которую успешно завершил Козак. Ассистент Ситало аккуратно подтолкнул в спину молодого центрбека киевлян Дячука, но Екатерина Монзуль не зафиксировала никакого нарушения.

Ингулец опозорил Динамо – роскошный дебют Ковальца, фиаско киевлян перед битвой с лидером УПЛ и провал дебютанта

Под занавес тайма Динамо провалилось еще раз. Очередная обрезка в центре поля, контратака и Одарюк коленом отправил мяч в ворота. Здесь снова есть вопросы к Монзуль, ведь все начиналось с игры рукой Кухарука. После перерыва команда Луческу безнадежно билась в оборону Ингульца – сенсационные 0:2.