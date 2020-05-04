У Динамо есть свой Златан – легионер киевлян рассказал о занятиях боевыми искусствами

Нападающий киевского Динамо Фран Соль признался, какие виды спорта, кроме футбола, его привлекают.

"Кроме футбола моими любимыми видами спорта всегда были большой теннис, а также падел-теннис – особая разновидность тенниса, очень популярна в Испании. Я много играл как в большой теннис, так и в падел. Думаю, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверное попытался бы начать карьеру в теннисе.

Соль тренируется на крыше дома – очаровательная жена форварда Динамо мотивирует любимого

В детстве я занимался боевыми искусствами, в частности каратэ. Я уже почти начал заниматься этим профессионально, но мне пришлось бросить этот спорт, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Меня как раз пригласили в мадридский Реал.

В мире спорта, если не учитывать футбол, моими кумирами являются Усэйн Болт, Рафа Надаль и Майкл Фелпс. Если выбрать спорт, который производит на меня, как на зрителя, наибольшее впечатление, то, пожалуй, это американский футбол, лига NFL. К сожалению, пока не был на матчах NFL, но хочу их посетить", – цитирует Соля пресс-служба Динамо.

Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"