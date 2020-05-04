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Динамо має свого Златана – легіонер киян розповів про заняття бойовими мистецтвами

4 травня 11:10 1019 Читать на русском
Динамо має свого Златана – легіонер киян розповів про заняття бойовими мистецтвами
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападник київського Динамо Фран Соль зізнався, які види спорту, окрім футболу, його приваблюють.

"Окрім футболу моїми улюбленими видами спорту завжди були великий теніс, а також падел-теніс – особливий різновид тенісу, дуже популярний в Іспанії. Я багато грав як у великий теніс, так і в падел. Думаю, якби я не став професійним футболістом, то напевно спробував би почати кар'єру в тенісі.

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У дитинстві я займався бойовими мистецтвами, зокрема карате. Я вже майже почав займатися цим професійно, але мені довелося кинути цей спорт, аби повністю зосередитися на футболі. Мене якраз запросили в мадридський Реал.

У світі спорту, якщо не враховувати футбол, моїми кумирами є Усейн Болт, Рафа Надаль і Майкл Фелпс. Якщо вибрати спорт, який справляє на мене, як на глядача, найбільше враження, то, мабуть, це американський футбол, ліга NFL. На жаль, поки не був на матчах NFL, але дуже хочу їх відвідати", – цитує Соля прес-служба Динамо.

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Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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