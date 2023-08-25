Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу нашел неожиданную причину фиаско с турками в матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:3).

"Это отрицательный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть.

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Мы играли не против Бешикташа, а против сборной Африки – гамбийцев, конголезцев, ганцев, ангольцев. Против них тяжело играть 11-ю воспитанниками клуба.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Бешикташ – хорошая команда. Они осуществили хорошие трансферы", – цитирует Луческу Digisport.ro.

Напомним, в стартовом составе Бешикташа вышло 5 африканских игроков, в то время как Луческу выпустил в основе 11 украинцев. Первая дуэль завершилась поражением Динамо 2:3. Ответный матч – 31 августа в 21:00.

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