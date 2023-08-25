Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу знайшов несподівану причину фіаско з турками у матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій (2:3).

"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є.

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Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки – гамбійців, конголезців, ганців, ангольців. Проти них важко грати 11-ма вихованцями клубу.

Вони скористалися недосвідченістю наших гравців та забили голи. Бешикташ – хороша команда. Вони здійснили хороші трансфери", – цитує Луческу Digisport.ro.

Нагадаємо, у стартовому складі Бешикташа вийшло 5 африканських гравців, в той час як Луческу випустив в основі 11 українців. Перша дуель завершилась поразкою Динамо 2:3. Матч-відповідь – 31 серпня о 21:00.

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