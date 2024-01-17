Украинские клубы узнали имя очередного соперника на сборах.

Динамо Тбилиси на своем официальном сайте раскрыло клубы, с которыми встретится во время второго этапа подготовки к новому сезону.

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Среди них и два представителя Украины – Динамо Киев и Заря. С луганчанами спарринг состоится 4 февраля, а с "бело-синими" – 13 февраля.

Добавим, что Динамо Тбилиси завершило сезон грузинского первенства на 2 месте, уступив первому Динамо Батуми в 3 пункта.

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