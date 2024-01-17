Динамо Тбілісі на своєму офіційному сайті розкрило клуби, з якими зустрінеться під час другого етапу підготовки до нового сезону.

Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону – відомий план дій команди Шовковського

Серед них і два представники України – Динамо Київ та Зоря. Із луганцями спаринг відбудеться 4 лютого, а з "біло-синіми" – 13 лютого.

Додамо, що Динамо Тбілісі завершило сезон грузинської першості на 2 місці, поступившись Динамо Батумі 3 пунктами.

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