"Динамо нужно сделать все, чтобы выиграть у Колоса и с отрывом от Шахтера уйти спокойно отдыхать в статусе лидера. Это важно для киевлян сейчас.

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С Ференцварошем была битва за результат, немного моментов, мало что получалось. Однако был сумасшедший заряд, каждый динамовец жил тем, чтобы обыграть Ференцварош. "Бело-синим" нужно занести в актив этот матч. Поединок с венграми забрал много сил, надо восстановиться. Достаточно времени прошло.

Есть результат и это самое главное. Динамо и в свои лучшие годы играло не совсем хорошо. Но, тем не менее, вся тактика и стратегия киевлян построена на том, чтобы только побеждать. В этом плане и для гурманов были хорошие игры и не совсем яркие, но на все это можно закрыть глаза, потому что команда попала в Лигу Европы и находится на первом месте в чемпионате Украины", – подытожил Буряк в комментарии сайту Динамо.

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