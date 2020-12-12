"Динамо потрібно зробити все, щоб виграти у Колоса і з відривом від Шахтаря піти спокійно відпочивати в статусі лідера. Це важливо для киян зараз.

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З Ференцварошем була битва за результат, небагато моментів, мало що виходило. Однак був божевільний заряд, кожен динамівець жив тим, щоб обіграти Ференцварош. "Біло-синім" потрібно занести в актив цей матч. Поєдинок з угорцями забрав багато сил, треба відновитися. Достатньо часу минуло.

Є результат і це найголовніше. Динамо і в свої найкращі роки грало не зовсім добре. Але, тим не менш, уся тактика і стратегія киян побудована на тому, щоб тільки перемагати. У цьому плані і для гурманів були гарні ігри і не зовсім яскраві, але на все це можна закрити очі, тому що команда потрапила в Лігу Європи і перебуває на першому місці в чемпіонаті України", – підсумував Буряк у коментарі сайту Динамо.

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