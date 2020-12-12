"Огромным подарком для всех нас стали успешные выступления на арене наших украинских клубов. Динамо с Мирчей Луческу смогло достойно выступить в Лиге чемпионов, в которой давно уже не играло. В группе с сильными соперниками киевляне очень хорошо выглядели. Чего только стоит матч с Барселоной на Камп Ноу, когда наша команда могла выиграть.

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Порадовало Динамо победой в Киеве над Ференцварошем и выходом в 1/16 финала Лиги Европы. Отмечу работу всех футболистов, тренерский штаб, а также руководства киевского клуба. Мы все увидели прогресс Динамо, и это радует.

Также очень рад, что Шахтер сумел продолжить еврокубковую кампанию, выйдя в Лигу Европы с такой сложной группы. "Горняки" до последнего имели шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, хотя сразу после жеребьевки мало кто мог в это поверить. Да, были поражения от Боруссии, которая сейчас на ходу, но чего стоят две победы над Реалом и боевые ничьи с Интером.

Действительно, видна работа тренерского штаба Луиша Каштру и всей команды, которая заслуженно продолжает борьбу в еврокубках. Меня порадовало, что в этой Лиге чемпионов засветилось много наших украинских талантливых футболистов, которые проявили себя с наилучшей стороны. То есть можем сказать, что Андрею Шевченко будет кого приглашать в сборную Украины.

Отмечу также и выступление Зари в Лиге Европы. Пусть луганчане не вышли из группы, все же всех нас порадовали те две победы над АЕКом и Лестером. Заря достойно боролась. Здесь также видна работа тренерского штаба Виктора Скрипника и всей команды. Все наши клубы принесли очки в копилку Украины", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

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