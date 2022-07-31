"Знаєте, я за те, щоб чемпіонат був обов`язково відновлений, хоча, якщо відверто, то схилявся до того, що змагання слід проводити в одній із сусідніх країн. Все ж, зацікавлені організації зупинили свій вибір на Україні. Сподіваюся, що буде враховано кожну дрібницю, аби учасникам була гарантована безпека. Це буде виклик для всієї України.

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Що ж до претендентів на "золото", то лідерам – Динамо та Шахтарю – ніхто не загрожує, хоча "гірникам" бажано доукомплектуватися вправними легіонерами, якщо вони хочуть добре виступити в Лізі чемпіонів. Від кого можна очікувати сюрпризів? Перш за все від Руху, в лавах якого багато талановитої молоді, що горить бажанням голосно заявити про себе", – цитує Маркевича Команда 1.

Нагадаємо, сезон 2021/22 не був дограний через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нова кампанія повинна стартувати 23 серпня, але розкладу матчів поки немає.

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