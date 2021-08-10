Іранець виступає за Зорю на правах оренди, а його контракт належить Фенербахче. Втім, турки прагнуть достроково повернути свого гравця, запевняє Fotospor.

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Луганці ж захотіли 2,5 мільйони євро за розірвання угоди. Така сума змусила "жовтих канарок" відмовитись від своїх намірів. Наразі Зоря веде перемовини щодо Сайядманеша ще з кількома європейськами клубами, серед яких Динамо і Шахтар. Раніше повідомлялось про інтерес до Аллах'яра від Брюгге та Андерлехта.

До слова, у нинішньому розіграші УПЛ 20-річний Аллах'яр Сайядманеш провів за Зорю 3 поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився. У минулій кампанії іранець забив шість м'ячів.

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