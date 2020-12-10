После завершения последних поединков группового этапа ЛЧ стали известны все участники 1/8 финала турнира.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

Весной в Лиге чемпионов сыграют:

Ливерпуль

Аталанта

Челси

Севилья

Боруссия Д

Лацио

Ювентус

Барселона

ПСЖ

РБ Лейпциг

Манчестер Сити

Порту

Бавария

Атлетико

Реал

Боруссия М

К сожалению, Динамо и Шахтер не смогли пробиться в следующий этап турнира, но украинские клубы обеспечили себе плей-офф Лиги Европы. Пары следующего этапа будут визначатичь во время жеребьевки, которая состоится в понедельник, 14 декабря.