Лига чемпионов: определились все участники плей-офф
00:03 - Читати українською
Завершился групповой этап самого престижного клубного турнира.
После завершения последних поединков группового этапа ЛЧ стали известны все участники 1/8 финала турнира.
Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча
Весной в Лиге чемпионов сыграют:
Ливерпуль
Аталанта
Челси
Севилья
Боруссия Д
Лацио
Ювентус
Барселона
ПСЖ
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Порту
Бавария
Атлетико
Реал
Боруссия М
К сожалению, Динамо и Шахтер не смогли пробиться в следующий этап турнира, но украинские клубы обеспечили себе плей-офф Лиги Европы. Пары следующего этапа будут визначатичь во время жеребьевки, которая состоится в понедельник, 14 декабря.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter