Женские команды двух украинских грандов пока не могут вырваться на лидирующие позиции.

Кубок Украины среди женщин, четвертьфиналы

Шахтер – Колос – 1:2

Голы: Чендей, 54 – Федоренко, 17, Китаева, 58

Динамо – СК Днепр-1 – 0:2

Голы: Тараканова, 42, Аилинкий, 45

Шахтер уступил Колосу в матче, где все решили стандарты. Ковалевки открыли счет благодаря хитрому штрафному Федоренко. Шахтер ответил голом Чендей, замкнувшей подачу Мохнач. Последнее слово все же было за Колосом – Китаева оказалась самой ловкой на угловой.

Динамо не нашло аргументов против СК Днепр-1. "Бело-синие" дважды пропустили под занавес первого тайма и не пришли в себя после перерыва. Вылеты Шахтера и Динамо не должны сильно удивлять – их нынешние соперницы идут выше и в чемпионате.

В женском Кубке Украины определились уже трое полуфиналистов – вчера Ворскла одолела Ладомир. Последнюю путевку разыграет Жилстрой-1 и победитель пары Минай – Кривбасс (график криворожской команды сместили из-за участия в еврокубках).

Ворскла уверенно прошла дальше в квалификации женской ЛЧ – роскошный гол со штрафного завершил разгромную победу