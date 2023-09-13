Жіночі команди двох українських грандів поки не можуть вирватися на провідні позиції.

Кубок України серед жінок, чвертьфінали

Шахтар – Колос – 1:2

Голи: Чендей, 54 – Федоренко, 17, Китаєва, 58

Динамо – СК Дніпро-1 – 0:2

Голи: Тараканова, 42, Аілінкій, 45

Шахтар поступився Колосу у матчі, де все вирішили стандарти. Ковалівки відкрили рахунок завдяки хитрому штрафному Федоренко. Шахтар відповів голом Чендей, яка замкнула подачу Мохнач. Останнє слово все ж було за Колосом – Китаєва виявилася найспритнішою на кутовому.

Динамо не знайшло аргументів проти СК Дніпро-1. "Біло-сині" двічі пропустили під завісу першого тайму і не оговталися по перерві. Вильоти Шахтаря та Динамо не повинні сильно дивувати – їхні нинішні суперниці йдуть вище і в чемпіонаті.

У жіночому Кубку України визначилися вже троє півфіналістів – вчора Ворскла здолала Ладомир. Останню путівку розіграє Житлобуд-1 і переможець пари Минай – Кривбас (графік криворізької команди змістили через участь у єврокубках).

Ворскла впевнено пройшла далі у кваліфікації жіночої ЛЧ – розкішний гол зі штрафного довершив розгромну перемогу