Ворскла обыграла Осиек в рамках финала первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов. Финал первого раунда квалификации

Ворскла – Осиек – 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Козлова, 27

В женской Лиге чемпионов продолжит борьбу только одна украинская команда. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как полтавская Ворскла преодолела первый этап квалификации турнира.

История самого молодого тренера ЛЧ: тяжело травмировался в дебютном матче, прошел все ступени в Копенгагене, фанатеет от 4-3-3.

Волей жребия в полуфинале подгруппы подопечным Натальи Зинченко пришлось играть против сильнейшего из возможных соперников. Эстонская Флора действительно дала бой и даже была близка, чтобы выкинуть Ворсклу за борт Лиги чемпионов. Впрочем, полтавские футболистки в конце матча сравняли счет, а в овертаймах вырвали путевку в финал.

Для Осиека это дебютный розыгрыш ЛЧ. Поединок против Сараево был первым официальным с мая, но боснийкам не помогли даже собственные болельщики. Команда из нового клуба Дениса Гармаша разбила соперниц со счетом 4:0 и сохранила мечту о выходе в следующий раунд.

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Украинки уже на первой минуте дали понять, по какому сценарию пройдет матч. Классная атака завершилась ударом совсем чуть выше ворот. Футболистки Осиека, возможно, и хотели взять инициативу, но были вынуждены думать только об обороне. Полтавки все держали под контролем и настойчиво искали путь к чужим воротам.

Преуспеть удалось на 13-й минуте. Ирина Котяш классно прорвалась аж во вратарскую и отпасовала назад до 11-метровой точки. Туда ворвалась Вероника Андрухив и мощным ударом вогнала мяч в сетку. Удвоить преимущество удалось через аналогичный промежуток времени. Теперь уже Калинина сделала нечто похожее, как Котяш. Отличалось только завершение. Яна выполнила навес, который замкнула Николь Козлова.

Еще до перерыва счет стал разгромным. Ворскла получила право на штрафной удар. Андрухив взяла ответственность на себя и оформила дубль, исполнив красоту. Мяч лег четко в девятку. К сожалению, после перерыва все было гораздо спокойнее. Полтавки играли по счету, а футболисткам Осиека не хватало мастерства что-то изменить. Только на последних минутах болельщикам пощекотали нервы. Ворскла могла забить от центрального круга (мяч прошел рядом со штангой), а надежды хорваток на гол престижа перечеркнула выбившая с линии ворот защитница.

Ворскла продолжит свой путь в Лиге чемпионов. Жеребьевка второго раунда квалификации состоится 15 сентября, а матчи этой стадии турнира запланированы на октябрь.