"Впечатление, что Шахтер унижен и оскорблен": дочь Лобановского одобрила назначение Луческу в Динамо

"Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды.

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Меня откровенно задевает избирательность, с которой эти динамовские сердца проявляют свою так называемую принципиальность. Они прекрасно себя чувствуют, получая заоблачные зарплаты в федерации футбола от тех, кто о Динамо ноги вытирает, это их не угнетает. А тут, видите ли, им в душу наплевали. Чтобы кидаться камнями в других, нужно самим быть с чистой совестью. Вы вспомните о своем динамовском происхождении и проявите принципиальность, когда ваш родной клуб унижают через арбитров, дисциплинарные органы или суды! Но там почему-то они предпочитают молчать в тряпочку, зато по Луческу прохаживаются «со всей прямотой», превращаясь из профессионалов в эмоциональных болельщиков.



Какие к Луческу претензии по сути? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского многие списывали после возвращения с Ближнего Востока. А этот "пожилой" команду до полуфинала Лиги чемпионов довел. Он ушел, дали дорогу молодым. Кто-нибудь из них хотя бы близко подобрался к папиным достижениям?! То-то и оно.

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Позиция Шахтера в этой ситуации – это, по меньшей мере, странно. Такое впечатление, что Шахтер унижен и оскорблен решением Мирчи принять Динамо. Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел Шахтер на его нынешние высоты...

Знаете, ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, Шахтер, судя по всему, уже не чувствует себя настолько комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч Динамо за Суперкубок видится чрезвычайно интересным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба", – заверила Светлана Лобановская в интервью Footclub.

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