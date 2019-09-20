toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ЛИГА ЕВРОПЫ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо и Шахтер готовы посоревноваться за Луческу, – СМИ

12:20 130 Читати українською
Динамо и Шахтер готовы посоревноваться за Луческу, – СМИ
Ринат Ахметов и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу вернулся на радары украинских грандов.

Мирча Луческу отказался возглавить бухарестский Рапид из-за интереса к своим услугам со стороны Динамо и Шахтера, об этом убеждает издание Sport.ro.

Михайличенко трогательно прослезился после победного гола Динамо в ворота Мальме

Руководство Шахтера во главе с президентом Ринатом Ахметовым обеспокоены перспективами "горняков" в Лиге чемпионов после поражения от Манчестер Сити (0:3). Боссы действующего чемпиона Украины рассматривают возможность возвращения румынского специалиста в кресло тренера команды, если Луиш Каштру не реабилитируется в матчах с загребским Динамо и Аталантой.

Динамо недавно возглавил Алексей Михайличенко, но результаты команды под его руководством вызывают сомнения (поражение, 2 ничьи и победа). По информации издания, Луческу – один из кандидатов на замену украинскому специалисту.

Напомним, 74-летний румынский тренер ранее возглавлял Шахтер. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.

Шахтер – Манчестер Сити: легкий разгром от гостей, Мораес обесценил шедевры Тайсона, Зинченко получил положительный знак

blog_ava
Суркис: Полностью поддерживаю Михайличенко
01:00
418
Теги
Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев Динамо Киев Ринат Ахметов Мирча Луческу Мирча Луческу Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
15
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук