Динамо и Шахтер готовы посоревноваться за Луческу, – СМИ

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу вернулся на радары украинских грандов.

Мирча Луческу отказался возглавить бухарестский Рапид из-за интереса к своим услугам со стороны Динамо и Шахтера, об этом убеждает издание Sport.ro.

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Руководство Шахтера во главе с президентом Ринатом Ахметовым обеспокоены перспективами "горняков" в Лиге чемпионов после поражения от Манчестер Сити (0:3). Боссы действующего чемпиона Украины рассматривают возможность возвращения румынского специалиста в кресло тренера команды, если Луиш Каштру не реабилитируется в матчах с загребским Динамо и Аталантой.

Динамо недавно возглавил Алексей Михайличенко, но результаты команды под его руководством вызывают сомнения (поражение, 2 ничьи и победа). По информации издания, Луческу – один из кандидатов на замену украинскому специалисту.

Напомним, 74-летний румынский тренер ранее возглавлял Шахтер. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.

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