Динамо та Шахтар зацікавлені у запрошенні екс-тренера Ракува Марека Папшуна, повідомляє журналіст Пьотр Шлонка у своєму Telegram-каналі.

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Цікаво, що фахівець "позитивно сприймає цю інформацію і дуже зацікавлений". Наразі Папшун перебуває без роботи після свого відходу з Ракува, у якому виступає наш співвітчизник, Владислав Кочергін.

Нагадаємо, що 48-річний тренер привів Ракув до першого чемпіонства в історії клубу, після чого вирішив не продовжувати контракт. Шахтар нещодавно звільнив Патріка ван Леувена, призначивши виконувачем обов'язків головного тренера Даріо Срну, а Мірча Луческу допрацьовує останній сезон у Динамо.

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