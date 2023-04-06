Украинские болельщики смогут не только наблюдать за матчами отечественных грандов, но и играть за них в виртуальном футболе.

FIFA 23 – последняя версия культового симулятора. Производителю игр не удалось продлить контракт с ФИФА, поэтому со следующего сезона игра будет называться EA Sports FC.

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В ней будут представлены два украинских гранда. Пресс-службы Динамо и Шахтера уже анонсировали участие команд в одном из самых популярных симуляторов.

Детальнее о EA SPORTS FC можно будет узнать в июле этого года. Ожидается, что игра выйдет в сентябре для ПК, PS, Xbox, Nintendo и мобильных устройств.

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