Українські вболівальники матимуть змогу не лише спостерігати за матчами вітчизняних грандів, а й грати за них у віртуальному футболі.

FIFA 23 – остання версія культового симулятора. Виробнику ігор не вдалось продовжити контракт з ФІФА, тож з наступного сезону гра називатиметься EA Sports FC.

Тед Лассо з однойменного серіалу потрапив у FIFA 23: культовий симулятор презентував його команду

У ній будуть представлені два українські гранди. Прес-служби Динамо і Шахтаря вже анонсували участь команд в одному з найпопулярніших симуляторів.

Детальніше про EA SPORTS FC можна буде дізнатись у липні цього року. Очікується, що гра вийде у вересні для ПК, PS, Xbox, Nintendo та мобільних пристроїв.

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