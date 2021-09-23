Останнім учасником стадії 1/8 фіналу став Альянс. Команда із Липової Долини здолала Минай. Відтак, лише три клуби не з УПЛ залишилися у розіграші турніру – компанію Альянсу склали Металіст (Перша ліга) та ЛНЗ (Друга ліга).

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Раніше путівки в 1/8 фіналу Кубка України здобули Чорноморець, Львів, Рух, Маріуполь, Металіст 1925, СК Дніпро-1, Олександрія, Верес. Також на цій стадії розпочинають боротьбу клуби, які представляли або й досі представляють Україну в єврокубках, – Шахтар, Динамо, Зоря, Ворскла та Колос.

До слова, процедура жеребкування 1/8 фіналу Кубка України відбудеться у п'ятницю, 24 вересня. Зауважимо, що це остання стадія розіграшу турніру, матчі якої відбудуться ще у цьому році. Базовий день – 27 жовтня.

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