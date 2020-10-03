"Третье место Динамо может занять. Вряд ли в этом составе киевляне что-то сделают с Барселоной и Ювентусом.

Де Пена имеет оптимистичный настрой относительно противостояния Динамо с Роналду и Месси в группе Лиги чемпионов

Ребров хотел сыграть с Динамо – и получил. Сергей Ребров – умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть Ференцварош. Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с Динамо. Очень интересно получилось: Ребров играл в Динамо, тренировал Динамо, теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.

У Шахтера группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место горняки возьмут", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо попало в настоящий "квартет смерти" – в группе G "бело-синие" сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Шахтер оказался в группе В, где встретится с не менее именитыми соперниками – Реалом, Интером и Боруссией М.

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