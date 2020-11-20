Динамо после международной паузы имеет едва ли не самую плохую ситуацию с травмированными среди всех клубов Европы.

По состоянию на 20 ноября в лазарете команды находится аж 15 игроков, сообщает официальный сайт киевлян.

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Из-за коронавируса и восстановительного периода вылетели Цыганков, Родригес, Сидорчук, Сирота, Дуэлунд, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов и Андриевский. Бурда, Тымчик, Костевич и Русин прооперированы, поэтому на них рассчитывать также не следует. Очередной потерей Динамо стал Томаш Кендзера, который получил травму голеностопа в матче за сборную Польши.

Напомним, уже завтра команда Луческу сыграет против Ингульца в рамках УПЛ, а 24 ноября будет принимать Барселону в 4 туре Лиги чемпионов.

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