Президент Динамо Игорь Суркис объяснил, почему форвард Фламенго Линкольн так и не оказался в Киеве.

"Люди, которые представляют наши интересы в Бразилии, нам предложили этот трансфер. И мы отреагировали на него, но не успевали.

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Поэтому то, что пишут, что мы чуть не купили его в последний трансферный день – это не соответствует действительности. Но мы за ним следили и сейчас смотрим. К сожалению, он очень мало играет, молодой еще. У нас своих молодых перспективных хватает, которых надо растить. Сборная это доказала", – резюмировал Суркис в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что в текущем чемпионате Бразилии 19-летний Линкольн провел 10 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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