Динамо хочет приобрести игрока сборной Греции – в его трансфере заинтересован Луческу

Киевское Динамо продолжает искать возможные варианты усиления в линию полузащиты перед началом нового сезона.

"Бело-синие" могут подписать Димитриса Курбелиса, сообщает Filathlos.gr со ссылкой на собственные источники. В подписании игрока сборной Греции заинтересован лично главный тренер Мирча Луческу.

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Киевляне еще не контактировали с Панатинаикосом, в котором выступает Курбелис. По информации издания, грек – альтернативный, однако возможный вариант. В приоритете Динамо является подписание полузащитника Рейнджерс Глена Камара.

Отметим, что Димитрис Курбелис является лидером греческого клуба. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за "зеленых" во всех турнирах, отличился четырьмя голами и одним ассистом. Transfermarkt оценивает хавбека в 1,8 млн евро.

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